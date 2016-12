TrekkInn Sweden – Online Hiking Store – Partnerprogramm

Affiliate Marketing Partnerprogramm von TrekkInn Sweden – Online Hiking Store aus dem belboon Netzwerk

Beschreibung des Partnerprogramms: (laut belboon)

Trekkinn, en exklusiv kampanj hos Belboon.

Trekkinn har funnits på marknaden sedan 2008 och är en onlinebutik som säljer allt inom natur- och friluftsliv.

Med en lägsta prisgaranti, nästan 13 000 olika produkter och 193 000 nöjda kunder är Trekkinn en ständigt växande friluftsbutik.

Ett snittköp i butiken går på ca 1500 SEK och omvandlingsfrekvensen ligger på 1,50%.

Som affilierad ger vi dig som genererar 1-10 köp/månad 5% av värdet på dessa och allt över 10 köp/månad ger dig 7%.

Det material vi erbjuder här är: GIF banners, textlänkar, produktkataloger och keywording.

Om det är något material du saknar så tveka inte att kontakta oss angående det.

Vi önskar dig stort lycka till med detta affiliate program!

— Trekkinn, an exclusive campaign at Belboon.

Trekkinn has been on the market since 2008 and is an online shop specialized in selling outdoor equipment.

With a lowest price guarantee, almost 13 000 different products and 193 000 satisfied customers Trekkinn is an ever-growing outdoor online shop.

An avarage buy in the shop is around 150 € and the conversion rate is 1.50%.

As an affiliate we’ll be giving you 5% of that if you generate 1-10 purchases/month and 7% for >10 purchases/month.

The support we offer is: GIF banners, text links, product directories and keywording.

If you are missing any material don’t hesitate to contact us about that.

We wish you the best of luck with this affiliate program.

