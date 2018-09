Neu: Webtalk Community – Private & Business Kontakte mit Webtalk pflegen

Webtalk Community

Eine clevere Art um die eigenen Kontakte zu verwalten

Möchtest du endlich eine bessere Übersicht über deine Social Media Kontakte?

Möchtest du Business und private Kontakte besser unterscheiden können?

Verlierst du manchmal bei facebook den Überblick und wünscht dir, news die du sehen kannst besser zu filtern, um nicht deine Zeit mit unwichtigen Beiträgen zu verschwenden?

Webtalk will in diese Lücke einsteigen und sie schließen. So soll es möglich sein Kontakte mit verschiedenen Tags zu sortieren und diesen auch Notizen hinzuzufügen. Business Kontakt und private Kontakte können unterschieden werden und gleichzeitig auf einer Plattform verwaltet werden OHNE hierfür einen zweiten Account anlegen zu müssen. Klingt gut oder?

Egal ob persönliche Kontakte oder Businesskontakte, Webtalk verspricht eine einfache Verwaltung von Kontakten aller Art und hat zusätzlich für die ersten 1.000.000 User eine große Überraschung parat.

Webtalk möchte den Markt erobern und eine echte Alternative zu herkömmlichen Community Plattformen bieten.

✔ Kontrolliere selbst die Inhalte die du siehst

✔ Bringen einen echten Wert in deiner Verbindungen indem du diese durch Tags und Notizen aufwärtest.

✔ Organisiere deine Daten und Dokumente durch das integrierte File Management System.

✔ Webtalk soll auch den professionellen Anwender ansprechen.

Als ein Zeichen der Anerkennung bietet Webtalk den ersten eine Millionen Usern, die helfen Webtalk bekannter zu machen eine Beteiligung von 50 % des Revenue Share – welches auf die User ausgeschüttet wird – und zwar Lebenslang (Lifetime)

Es lohnt sich also schnell zu sein, einen kostenlosen Account zu erstellen und sofort einige Freunde ebenfalls einzuladen, denn die Beteiligung wird über mehrere Ebenen ausgeschüttet und ein später folgendes Partnerprogramm übernimmt die Downline, sodass auch bei Werbeeinnahmen und Umwandlungen in Premium Accounts weitere Provision erzielt werden können.

Schaut euch dieses kurze Video an und registriert euch sofort auf Webtalk, damit ihr in den Genuss der Beteiligung kommt, die den ersten 1.000.000 Usern vorbehalten ist.

(Achtung: Sollte eine Fehlermeldung kommen – dann bitte auf „Erweitert“ und „unsicher Verbindung zulassen“ gehen – ist alles noch in der Beta-Phase.)