Dein eigenes Online Reisebüro eröffnen in 5 Minuten!

So gehts: Dein eigenes Internet Reiseportal eröffnen



Happy Life World macht es möglich. Durch ein ausgeklügeltes Konzept ist es Dir sofort und jederzeit Möglich ein eigenes Online Reisebüro zu eröffnen und Provisionen auf Flugreisen, Mietwagen, Hotels und in naher Zukunft sogar Tickets und vielem mehr zu bekommen.

Denke mal daran, wie oft Du im Leben schon eine tolle Reise oder ein Reiseangebot weiterempfohlen hast oder wie häufig Du jemand von einem guten Hotel erzählt hast. Und dafür bekamst Du bisher immer Null Provision.

Ab Heute ändert sich das! – Du gründest in nur 5 Minuten Dein eigenes Online Reisebüro und wirst Partner von Happylife-World. Alles ist fix und fertig für Dich eingerichtet. Du brauchst nur noch Deine Webseite weiterzuempfehlen und stehst immer im direkten Kontakt zu Deinen Kunden – brauchst Dir aber um die Technik dahinter keine Gedanken machen.

Die Webseite, die Angebote, die Verhandlungen mit Reiseveranstaltern und die Provisionsabrechnung übernimmt Happylife-World für Dich!

Du kannst Dich einfach nur auf das Weiterempfehlen von Angeboten spezialisieren und wenn Du möchtest sogar neue Team-Partner mit ins Boot holen. Dies ist keine Pflicht! Überhaupt gibt es keinerlei Zwang oder Qualifikation. Du kannst Dein eigenes Online Reisebüro als Hobby beginnen und Dich dann langsam immer weiter entfalten – oder eben nur hin und wieder eine Reise weiterempfehlen. Oder Vollprofi werden! Wie immer Du magst!

Auch wenn Deine Kunden später eine Reise bei Happy Life World buchen werden diese Dir immer zugeordnet, wenn diese sich einloggen und unter Dir registriert wurden. Und das ein Leben lang, solange die HappyLife World Webseite existiert!

Hört sich das nach einem guten Geschäft an?

Fragst Du Dich vielleicht noch was den Kunden angeboten wird?

Gute Frage – Hier die Antwort:

Deinen Kunden wird ein CashBack-Reiseportal geboten, bei dem es nach jeder Buchung hinterher Geld zurück gibt! Tatsächlich sogar 40% der Provision, die HappyLife World für die Buchung bekommen hat. Nur 20% behält HappyLife World ein. Die übrigen 40% der anfallenden Provision sind für die Partner gedacht, die die Kunden auf das Portal vermittelt haben.

Genaueres wird aus dem Vergütungsplan ersichtlich und in den Videos erklärt, die im internen Bereich verfügbar sind. Dabei gibt es keine Mindestanforderung. Jeder kann sofort und in nur 5 Minuten das eigene Online-Reisebüro eröffnen und sofort loslegen!

Für viele Gründer steht zu Anfang die Frage, ob eine GmbH gegründet werden soll oder eine GbR. Bei diesem Online Reiseportal kannst Du sofort einsteigen ohne Vorkenntnisse und großes Fachwissen. Auch die rechtliche Absicherung ist wesentlich einfacher, da Du selbst ja nur die Kunden gewinnst und keine Haftung für die Reisen trägst. Auch mit dem ganzen Buchungsprozess und den Reklamationen hast Du nichts zu tun. WOW!

HappyLife World bietet den Kunden diese Vorteile:

Pauschalreisen von weit über 100 renommierten Reiseveranstaltern

Top Hotelangebote aus einem Pool von 12 Hoteldiscountern

Weltweite Auswahl für Mietwagen

100% Best-Preis Garantie

Cashback für jede Buchung

Werde JETZT GLEICH Partner und eröffne Dein eigenes Online Reiseportal. Verdiene mit egal ob Deine Kunden lieber nach Albanien Reisen oder doch lieber eine Urlaubsreise in die Türkei oder nach Griechenland buchen!

Das ist die Chance eine eigene Firma zu gründen ohne dabei Startkapital zu benötigen. Du brauchst nur Dein Reiseportal weiterzuempfehlen und einfach nur die Webseite weitergeben und werben und die Angebote für neue neue Kunden und die Abwicklung wird größtensteils durch HappyLife World erledigt. Du hast im internen Bereich aber auch die Möglichkeit die Kunden auch selbst anzusprechen, auf besondere Angebot aufmerksam zu machen oder einfach nur Willkommen zu heißen!

Du bist in 5 Minuten ein Online Reiseberater und eröffnest ein eigenes Reisebüro ohne Kosten!

Kannst Du Dir ein leichteres Geschäft als dieses vorstellen?

Möchten Sie in Zukunft jedesmal etwas verdienen, wenn Freunde in den Urlaub fliegen?

Ein eigenes Reisebüro eröffnen ist ein Traum vieler Menschen und manche möchten auch nur die eigene Urlaubskasse aufbessern. Alles haben die Möglichkeit sich selbst völlig frei zu entfalten und entwickeln. Sogar ein professionelles Reisebüro als eigenes Geschäft im Internet wird Dir nur hier für Lau angeboten. Du brauchst NIX zu bezahlen!

Das ist jetzt möglich und kostet keinen einzigen Cent!

(außer Du willst Geld für Werbung ausgeben, was natürlich auch Sinn macht)

Übrigens stehen auch professionelle Flyer schon zum Download bereit und das Werbematerial hat eine sehr hohe Qualität – Du brauchst also auch hier absolut das Rad nicht neu zu erfinden. Es gibt wohl kein leichteres Geschäft und was auch immer man sich wünscht – es wurde an praktisch ALLES schon gedacht!

So einfach gehts:

– Ein guter Bekannter möchte zum Beispiel im Burg Hotel im Spreewald Urlaub machen.

– Du empfiehlst einfach Dein eigenes Reiseportal zu durchsuchen und den Urlaub dort zu buchen.

– Das Reiseportal bietet Bestpreise! – Und es gibt keinerlei Risiko für den Kunden!

– Der Bekannte bucht nun das Hotel und verbringt eine schöne Zeit.

– Nach dem Urlaub wird eine Provison an HappyLife World gezahlt. Dies passiert bei jedem Reiseveranstalter oder Vermittler und die Provision beträgt oftmals zwischen 8-12% des Buchungswertes.

– die Provison wird nun aufgeteilt:

Dein Bekannter bekommt ein CashBack von 40% der Provision

40% der Provision fließt in den Vertrieb – also in Deine Vertriebs-Struktur!

Nur 20% der Provision behält HappyLife World selbst für sich und steckt dies Geld auch in Zukunft natürlich wieder ins Geschäft und baut dieses auch weiterhin für Dich aus!

Egal ob ein Reiseveranstalter aus Hamburg oder Stuttgart. Alles Reiseveranstalter bekommen eine Provision, wenn Sie zum Beispiel einen All Inklusive Urlaub in Bulgarien buchen. Diese Provision beträgt oft einen Anteil von um die 10% des Reisepreises. Als Kunde hast Du bisher Nichts davon abbekommen. Aber das ändert sich durch das ausgeklügelte Geschäftsmodell von HappyLife World.



Der Kunde bekommt nach dem Ende der Reise ein CashBack auf den Reisepreis und das, obwohl schon mit einem Bestpreis gearbeitet wird. Günstiger Reisen wird somit fast schon unmöglich. Wo sonst gibt es Geld zurück, wenn der Kunde aus dem Urlaub wieder zu Hause ankommt?

Das eigene (online) Reisebüro eröffnen:

Wenn Du Dein eigenes Reisebüro in Deutschland gründen möchtest, dann verursacht die Gründung einer Firma meist enorme Kosten. Du mußt Personal einstellen oder Dich um alles selbst kümmern. Auch mußt Du das Geschäft langwierig vorbereiten und aufbauen – Du hast keine Möglichkeit die Idee erstmal in einem Probelauf zu testen. Auch bekommst Du nicht die gleichen Konditionen wie große Reiseveranstalter.

Bei Happy Life World bekommst Du das alles fix und fertig vorbereitet und kannst SOFORT loslegen. Absolute Spitzenklasse!



Wenn Du die Chance, die sich hier bietet nutzen möchtest, Dich kostenlos als Partner registrieren – dann öffne einfach die Webseite und registriere Dich – fertig!



Du kannst auch einen eigenen Reiseclub gründen. Alles ist möglich und machbar.

Urlaub, Sonne, Sonnenstrand und klares Wasser oder doch lieber nur einen Städtetrip. Im Reiseportal gibt es Reiseschnäppchen, Pauschalreisen, Kurztrips, Mietwagen, Hotels und bald noch Vieles mehr.

Mit Bestpreis & Cashback!



Also wenn sie mit dem Gedanken spielen ein eigenes Internet Reisebüro zu gründen, dass sind sie JETZT genau am richtigen Ort und zur absolut richtigen Zeit! Wir sehen uns im Portal wieder!





Power-Tipp: Melde Dich sofort nach der Anmeldung auf bei WowApp an und komm direkt in unseren Team-Chat – wir geben hier richtig Gas und bauen ein Super Geschäft MIT DIR zusammen auf! helman.de/wowapp